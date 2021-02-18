Chery улучшила оснащение Tiggo 7 Pro

Компания Chery усовершенствовала комплектации кроссовера Chery Tiggo 7 Pro на основании опроса владельцев автомобилей этой модели. Так, автомобиль во всех комплектациях получил полноразмерное запасное колесо, хромированные полосы на четырех дверях, подсветку на порогах спереди, розетку на 12V в багажнике и дополнительные резиновые уплотнители на задние двери для защиты порогов автомобиля от попадания грязи, воды и реагентов, сообщает пресс-служба китайской марки.

Начальная комплектация Luxury уже включает в себя кожаный салон, 17-дюймовые литые диски, передние светодиодные ходовые огни, светодиодный основной свет и задние фонари, камеру заднего вида и парктроники, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold, дистанционный запуск двигателя, круиз-контроль, обогрев передних сидений, цифровую панель приборов с экраном диагональю 7 дюймов, мультимедийную систему с ёмкостным сенсорным экраном диагональю 10.25 дюймов и сенсорную панель управления климатом в салоне, комплекс систем безопасности ESP Bosch 9.3, датчики давления в шинах и др.

Комплектация Elite дополнена таким оборудованием как 18-дюймовые алюминиевые литые диски, полный «зимний» пакет, включающий обогрев всей поверхности лобового стекла и форсунок омывателя, двухзонный климат-контроль и дефлекторы для второго ряда сидений, электроприводом двери багажника и другим оборудованием.

Приобретая кроссовер Tiggo 7 Pro в исполнении Prestige, владелец получает панорамную крышу, систему кругового обзора 360 градусов HD с режимом 3D, шторки безопасности, датчик дождя и беспроводную зарядку для телефона, атмосферную подсветку интерьера. Кроме того, есть возможность опционально заказать двухцветный кузов в одном из двух сочетаний цветов.

Автомобиль оснащается высокоресурсным бензиновым двигателем 1.5 Turbo мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм, который сочетается с вариатором CVT25, способным передавать максимальный крутящий момент в 280 Нм. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера Chery Tiggo 7 Pro до 100 км/ч за 9,8 сек, максимальная скорость – 186 км/ч. При этом инженеры Chery сохранили настройки двигателя для работы на бензине с 92 октановым числом.

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