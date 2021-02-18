Nissan представил абсолютно новый Qashqai

Компания Nissan представила кроссовер Qashqai третьего поколения. Российская премьера автомобиля состоится позже, сообщает пресс-служба Nissan.

Колесная база автомобиля стала на 20 мм длиннее, а общая габаритная длина увеличилась на 35 мм. Такие же изменения произошли и с ее высотой (+ 25 мм), и с шириной, которая прибавила 32 мм для лучшей устойчивости на дороге.

Передняя часть нового поколения Qashqai имеет увеличенную фирменную решетку радиатора Nissan V-Motion, отделанную дополнительной полосой из матового хрома. По бокам от нее располагаются новейшие светодиодные матричные фары, сконструированные по передовым технологиям, с фирменными дневными ходовыми огнями в виде бумеранга. Передняя оптика автомобиля была улучшена по сравнению с предыдущим поколением, также базируясь на светодиодной технологии, и имеет более утонченный дизайн. Сбоку новый Qashqai выглядит более динамичным благодаря выразительной линии, которая проходит через весь автомобиль и придает ему спортивности.

Qashqai нового поколения будет впервые доступен с 20-дюймовыми легкосплавными дисками Diamond cut (в предыдущем поколении предлагались диски максимального размера 19 дюймов). Такие колеса большего диаметра заполняют арки и дополнительно повышают устойчивость автомобиля на дороге.

Что касается интерьера, новый Nissan Qashqai оснащен продвинутой информационно-развлекательной системой с широким спектром возможностей, включая простую интеграцию со смартфонами, Wi-Fi для одновременного подключения семи устройств и NissanConnect Services – специальное приложение, с помощью которого можно взаимодействовать с автомобилем и осуществлять контроль его систем.

Новый Qashqai – первая новая модель в Европе, использующая платформу CMF-C, благодаря которой автомобиль имеет обновленную подвеску Макферсон спереди и многорычажную сзади. Для переднеприводного Qashqai, оснащенного 19-дюймовыми колесами, задняя подвеска представляет собой торсионную балку. Для 20-дюймовых колес и полноприводных версий автомобиль будет оснащен усовершенствованной многорычажной подвеской. Система электроусилителя руля была модернизирована, обеспечивая улучшенный отклик, большую четкость в околонулевой зоне и уменьшенное трение.

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