Компания Audi представила электрический суперседан e-tron GT, который называется конкурентом Tesla Model S и станет доступной для заказа в Европе уже этой весной, хотя цены будут объявлены позже. Производство суперседана ведется на завода Böllinger Höfe в немецком Неккарзульме. Появится ли эта модель в продаже на российском рынке, неизвестно, пишет портал Autonews.ru.

Audi e-tron GT является серийной версией одноименного концепта, который был представлен в 2018 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Внешне автомобиль практически ничем не отличается от прототипа. У машины лишь появились обычные дверные ручки и увеличенные боковые зеркала. Audi e-tron GT получил покатую крышу, широкие воздухозаборники, светодиодные матричные фары головного света с графическими элементами, аэродинамические элементы кузова, а также колесные диски диаметром 19, 20 или 21 дюйм. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,24.

В салоне устанавливается виртуальная приборная панель, аудио-система Bang & Olufsen (предлагается в качестве опции), проекционный экран и большой тачскрин мультимедийной системы. Объем багажного отделения – 405 литров.

Новинка построена на той же платформе, что и электрический Porsche Taycan. Автомобиль получил две версии – e-tron GT quattro и RS e-tron GT. Обе модификации оснащены двумя электромоторами и системой полного привода. Мощность базового e-tron GT составляет 476 л.с., при активации Launch control мощность машины кратковременно вырастет до 530 л.с. Запас хода у электрокара, по предварительным расчетам, составляет более 480 км.

Суммарная мощность Audi RS e-tron GT – 598 л.с., а Launch control может повысить этот показатель до 646 л.с. на непродолжительное время. Разгон до «сотни» займет у машины чуть более трех секунд. Максимальная скорость – 250 км/ч. Электрический суперседан комплектуется трехкамерной пневмоподвеской, полноуправляемым шасси и, при желании клиента, углерод-керамическими тормозами.

Какие модели Audi и по какой цене официально представлены на российском рынке уже сегодня, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Audi