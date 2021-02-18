В России с 1 марта изменятся правила техосмотра автомобилей

МВД с 1 марта 2021 года изменяет правила техосмотра автомобилей, с этой даты будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Как сообщает агентство «ТАСС», новая редакция закона содержит в себе более 80 требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра.

Так, автомобилисты не смогут пройти процедуру ТО, если в машинах подтекает тормозная жидкость или нарушена герметичность трубок. Руль должен быть плавным «во всем диапазоне угла поворота». Внимание при техосмотре будут также обращать на суммарный люфт в рулевом управлении. На местах должны быть все стекла, при этом допускаются небольшие трещины на лобовом стекле. Нельзя получить диагностическую карту и в том случае, если сиденья не оборудованы ремнями безопасности без дефектов.

Невредимы должны быть фары и сигнальные огни. Шины и колеса также должны быть в полном порядке. К примеру, на одну ось автомобиля нельзя ставить разные шины. При этом покрышки должны соответствовать сезону.

Напомним, с 1 февраля в России вступило в силу другое изменение, которое касается автомобилистов. Теперь водители не могут получить разрешение на тюнинг автомобиля, если в специальном реестре отсутствует заключение испытательного центра и протокол проверки. При этом дистанционный осмотр машины запрещен. Полученную справку из лаборатории, паспорт и заявление водитель должен представить Госавтоинспекции и получить разрешение на внесение изменений в конструкцию машин. После необходимых работ автомобиль снова необходимо предоставить на осмотр в ГИБДД.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации составил 44,6 млн единиц. При этом средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет порядка 14 лет. Как отмечают эксперты, у иномарок данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Егор Алеев/ТАСС