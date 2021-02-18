АВТОВАЗ увеличит производство внедорожников LADA Niva Legend

АВТОВАЗ увеличивает темпы производства внедорожников LADA Niva Legend почти в 1,5 раза: модель будет производиться из расчета 245 автомобилей в день при обычной норме 172 экземпляра. Как сообщает паблик AvtoVAZ News, рабочую смену увеличат, сотрудники получат дополнительную оплату за сверхурочное время.

Кроме того, будет увеличена скорость движения конвейера. Официально АВТОВАЗ не комментирует свои производственные планы, но такое серьезное возрастание темпа может говорить о повышенном спросе на внедорожник. По данным АВТОВАЗа, в январе 2021-го продажи LADA Niva Legend выросли на 27% и составили 2004 автомобиля.

Напомним, в начале 2021 года АВТОВАЗ объявил о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия «Niva». Теперь этот внедорожник будет продаваться под именем LADA Niva Legend. Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч.

Для LADA Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт», который включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX.

Под капотом LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Внедорожник оснащается постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. В настоящее время стоимость модели составляет от 599,9 тыс. рублей.

Какие еще модели LADA и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».