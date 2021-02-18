Aurus показал интерьер люксового седана Senat | АВТОСТАТ

Aurus показал интерьер люксового седана Senat

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Aurus показал интерьер люксового седана Senat

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Российский люксовый бренд Aurus опубликовал фотографию салона серийного седана Senat, а также рассказал о его особенностях.

Как пишет портал Autonews.ru, на снимке видно рулевое колесо, выполненное со «сдержанными линиями контуров», а также виртуальная приборная панель, на которой отображается работа «комплекса технологичных систем». Кроме  того, в Aurus отметили, что оформлении интерьера использована премиальная кожа, металлические элементы и натуральное дерево.

Ранее стало известно, что серийный Aurus Senat уже этой весной начнут поставлять первым частным заказчикам. Автомобили из первой партии будут доступны с шестью вариантами цвета кузова на выбор: в белом перламутре, кофейном, стальном голубом, темно-синем, графитовом и черном цветах.

Автомобили линейки Aurus Senat спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/ч за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

В  настоящее  время компания Aurus завершает разработку еще двух моделей – минивэна Arsenal и внедорожника Komendant. По предварительным данным, первый должен получить одобрение типа транспортного средства в первой половине 2021 года, а сертификация второго намечена на конец года. Предполагается, что Aurus Komendant станет самой востребованной моделью в линейке роскошного российского бренда.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Aurus

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкипремиум-маркиaurusaurus senat

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