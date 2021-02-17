КАМАЗ отметил 45-летие первого автомобиля, который сошел с конвейера предприятия 16 февраля 1976 года. С тех пор выпущено более 2,3 млн автомобилей, которые эксплуатируются более чем в 80 странах мира, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Сегодня КАМАЗ выпускает свыше 60 основных моделей и 1500 комплектаций автомобилей. В 2020 году на рынок была выведена одна из новейших разработок камазовцев – магистральный тягач КАМАЗ-54901, первый представитель автомобилей поколения К5.

В 2021 году КАМАЗ выводит на рынок новые модели автомобилей поколения К5. Так, в конце прошлого года состоялась пробная сборка магистрального тягача КАМАЗ-65659, первая партия грузовиков уже передана в тестовую эксплуатацию. Серийное производство данной модели уже началось, старт продаж намечен на март, а в ноябре 2021 года планируется выпуск новых комплектаций автомобилей этого семейства.

Также в 2021 году КАМАЗ выведет на рынок самосвалы КАМАЗ-65951 (8х4) и КАМАЗ-65952 (6х6), предназначенные для перевозки различных сыпучих грузов. Это представители тяжелого семейства автомобилей поколения К5 полной массой 50 т и 41 т, соответственно. Сейчас завершается изготовление пробной партии, предназначенной для отработки технологии изготовления и передачи автомобилей в подконтрольную эксплуатацию. Старт продаж новинок намечен на июль 2021 года.

В числе направлений деятельности КАМАЗа сегодня – освоение востребованных модификаций автомобилей на компримированном и сжиженном природном газе, разработка беспилотной техники, успешное исполнение крупных контрактов на поставку электробусов «КАМАЗ» в столицу России.

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