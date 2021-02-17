Автозаводы США приостановили работу из-за резкого похолодания

Крупные автопроизводители, в том числе General Motors, Ford Motor и Toyota Motor, во вторник были вынуждены приостановить работу на некоторых своих предприятиях в США из-за резкого похолодания в нескольких районах страны.

Как сообщает агентство "ТАСС", из-за холодов, снегопадов и вызванных ими перебоев в энергоснабжении частично приостановлена работа на нескольких заводах GM в штатах Техас, Теннесси, Индиана и Кентукки. Временно прекращено производство на предприятии Ford в Миссури, а также на заводах Toyota в Кентукки, Миссисипи, Техасе и Западной Вирджинии.

Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о снежных бурях и обледенении на обширной территории от Среднего Запада до восточного побережья страны. Предупреждение касается около 200 млн человек. По данным портала poweroutage.us, из-за резкого похолодания около 4,6 млн жителей пяти штатов остались без электричества, в том числе свыше 4,1 млн в Техасе.

Какие модели могут появиться на российском рынке в 2021 году - смотрите в "Календаре новинок".