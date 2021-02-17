«ForAuto-2021»: главные тренды на рынке автомобилей с пробегом

«В 2020 году тема автомобилей с пробегом была сверхинтересна, поскольку, если на рынке новых автомобилей возникают проблемы, то покупатели уходят на рынок подержанных авто», - так начал сегодня свое выступление на XI форуме «ForAuto-2021. Автомобильный рынок. Итоги и прогнозы» исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Он напомнил участникам форума, что соотношение рынка новых легковых автомобилей к вторичному рынку в 2020 году было 1:3,8. Среди других тенденций на этом рынке эксперт назвал следующие. Большая часть этого рынка происходит «из рук в руки», поэтому закрытие дилерских центров на этом рынке практически не сказалось. Если смотреть по сегментам, то массовый сегмент показал на «вторичке» +1%, а премиум +6%, хотя цены на рынке росли быстрее именно на дорогие автомобили.

Всего за год в России на вторичном рынке было перепродано 5,5 млн автомобилей (+2% к 2019 году). Из них более половины пришлось на транспортные средства старше 10 лет (55,2%), еще 31,2% - на машины в возрасте от 5 до 10 лет. Относительно свежие автомобили - до 5 лет заняли всего 13,6% вторичного рынка. Однако именно эта последняя и самая малочисленная категория (условно целевой сегмент) более всего интересна официальным дилерам, многие из которых имеют свои сертифицированные программы по работе с такими автомобилями. Лидеры именно целевого сегмента по динамике: в массовом сегменте - Hyundai Creta, LADA Vesta, Volkswagen Polo, а в премиальном - Lexus RX, Mercedes-Benz GLS, BMW 5-Series.

Рост цен на первичном авторынке спровоцировал переход части клиентов на покупку подержанного авто. Однако и цены на автомобили с пробегом в 2010 году продолжали активно расти. Напомним, что, по данным агентства «АВТОСТАТ», средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в 2020 году выросла на 10%.

Форум продолжает свою работу в режиме онлайн. Впереди еще много аналитики по разным сегментам авторынка, финансовый блок, планы игроков (производители, дистрибьюторы, дилеры) и многое другое. Участники форума получат доступ к материалам спикеров.