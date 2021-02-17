MAN отзывает в России более 100 автобусов

Компания «МАН Трак энд Бас Рус» объявила об отзыве 107 автобусов MAN Lion’s Coach, реализованных с октября 2015 года по декабрь 2020 года.

В указанных автобусах в ходе внеплановой проверки ЦМТУ Росстандарта выявлены несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) в отношении расстояния между сидениями, а также указания массы багажа на информационной табличке, сообщает пресс-служба Росстандарта.

На всех транспортных средствах будет выполнена проверка на предмет соответствия расстояния между креслами в салоне установленным требованиям и, при необходимости, регулировка расстояния. Также будет уточнена информация по допустимому весу багажа на информационной табличке в салоне автобуса. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Отметим, что, согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году в России было куплено 134 новых автобуса MAN, что на 37% выше показателя годичной давности.

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