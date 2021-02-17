Европейские продажи LADA в январе сошли на нет

По итогам января в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 62 новых автомобиля LADA, что на 66,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, продажи машин российской марки в ЕС фактически сошли на нет, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).

Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода называлось ужесточение экологических норм: действующий стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, недавно было объявлено, что бренд LADA вернется на европейскиий рынок с внедорожником LADA Niva нового поколения, который будет представлен в 2024 году.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ - смотрите здесь.