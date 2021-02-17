Европейский авторынок пережил худший январь в истории

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января снизились на 25,7% и составили 842835 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это худший результат за первый месяц года в истории авторынка, что обусловлено закрытиями дилерских центров и другими карантинными ограничениями в европейских странах из-за второй волны коронавирусной инфекции, а также меньшим количеством рабочих дней по сравнению с январем 2020-го.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за январь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 91681 машину (-31,6%). На втором месте идет Peugeot с показателем 60885 автомобилей (-18,1%). Третью строчку занимает Toyota, реализовавшая 54405 машин (-19,1%). Замыкают пятерку лидеров BMW (53764 шт., -16,3%) и Mercedes-Benz (50746 шт., -20,8%).

Найти автомобили этих (и не только) марок можно в салонах проверенных дилеров.