«ForAuto-2021»: за счет чего могут вырасти продажи автомобилей в России?

Общемировые продажи автомобилей в 2020 году упали на 14% до 77,7 млн экземпляров. В ТОП-15 авторынков стран-лидеров лишь один - южнокорейский - показал положительную динамику (+5,8%). Остальные ушли «в минус». Большие потери - более четверти своих авторынков - понесли такие страны, как Испания, Великобритания, Италия, Мексика, Бразилия, Франция.

Такие данные во время своего доклада привел директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, выступая сегодня на XI форуме «ForAuto-2021. Автомобильный рынок. итоги и прогнозы». Эксперт также упомянул, что Россия в данном ТОП-15 находится на 10-м месте, и только три рынка (в том числе российский) показали по итогам прошлого года динамику лучше глобального рынка. То есть, наша страна вышла из «ковидного» года с меньшими потерями, чем другие.

Эксперт также остановился отдельно на сегменте легковых автомобилей. Он отметил, что в нашей стране по-прежнему сохраняется корреляция цен на нефть и цен на автомобили - этот тренд носит устойчивый характер (прошлый, 2020-ый был нестандартным и зависел в большей степени от других факторов). Кроме того, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сравнили средневзвешенную цену новых легковых автомобилей в 2020 году и 2014-м и получили рост в 68%. При этом они отметили, что японская йена по отношению к рублю за этот период выросла на 102%, доллар США - на 96%, евро - на 84%, юань - на 83%. И в этих цифрах нужно искать объяснение, почему цены на автомобили в России растут и будут расти дальше.

Что касается прогнозов на 2021 год, здесь эксперты по традиции дали три варианта дальнейшего развития событий. «На данный момент много факторов неопределенности, - сказал Сергей Целиков. - Если все будет хорошо, рынок может вырасти на 4%. Самый пессимистичный вариант - вернемся на уровень 2009 года (1,3 млн шт.), то есть «минус» 11,7%. Наш усредненный сценарий - «минус» 5,5%».

Форум продолжается. Впереди - много аналитики по разным сегментам авторынка, отдельно - ситуация по автомобилям с пробегом. Целый блок прогнозов на 2021 год, финансовый блок, планы игроков (производители, дистрибьюторы, дилеры) и многое другое. Присоединяйтесь к трансляции!