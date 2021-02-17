KIA показала новый спорт-седан К8

Компания KIA опубликовала первые официальные изображения нового спортивного седана К8, который будет представлен в 2021 году. Название К8 используется впервые в истории KIA и дано первой модели, которая воплощает новый дизайнерский стиль бренда и имеет новый логотип компании. KIA K8 призван развить успех своего предшественника К7 (на ряде рынков представленной как KIA Cadenza) и задать новые стандарты в сегменте спортивных седанов, сообщает пресс-служба корейской марки.

В передней части седана KIA K8 фирменная решетка радиатора «улыбка тигра», которая теперь имеет новое безрамочное оформление, визуально интегрирована с передним бампером. Блоки основных фар включают в себя указатели поворотов, вид которых напоминает скопления звезд.

K8 стал длиннее своего предшественника (5015 мм), что позволило сделать силуэт автомобиля более спортивным. «Поясная» линия кузова проходит по всей длине борта, хромированный молдинг подчеркивает нижнюю границу поверхности остекления на дверях и продолжается до задних фонарей. Стремительный профиль дополняет задняя часть, выполненная в стилистике фастбека.