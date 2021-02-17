Mitsubishi представила новый Outlander

Компания Mitsubishi представила кроссовер Outlander четвертого поколения. Первым рынком, на который выйдет новый Outlander, станет Северная Америка: это случится уже в апреле, а до России он доберется не ранее следующего года.

Как пишет «Российская газета», новый Mitsubishi Outlander создан на платформе Nissan Rogue/X-Trail, представленного прошлым летом. Поэтому под капотом нового Outlander установят 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 184 л.с. в сочетании с бесступенчатой трансмиссией CVT. Кроссовер оснащен системой полного привода Super All-Wheel Control с функцией векторизации крутящего момента.

Приборная панель и мультимедиа – продолжение темы унификации с Rogue/X-Trail, из отличий стоит отметить разве что рулевое колесо, выполненное в духе Mitsubishi Montero.

Опционально новый Mitsubishi Outlander тоже повторяет модель Nissan. Например, комплекс ProPilot с адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга за знаками, полосой и объектами, аварийным торможением и автоматической сменой режима света фар на Outlander переименован в Mi Pilot Assist.

Как ранее заявил глава «ММС Рус» Осаму Иваба, сначала новый Outlander будут поставлять на российский рынок из Японии, где уже стартовало его производство. Впоследствии сборку кроссоверов наладят на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калуге.

Напомним, ближайшей новинкой Mitsubishi на российском рынке станет рестайлиговый кроссовер Eclipse Cross, который появится в апреле 2021 года у дилеров. Кроме того, уже в марте в России состоится премьера обновленного внедорожника Pajero Sport, а в продажу он поступит в мае этого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России свыше 35 тыс. новых автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом (28153 машины). Главными задачами на 2021 год компания считает улучшение качества обслуживания клиентов, продолжение процесса переоформления дилерской сети, а также запуск обновленных моделей – Eclipse Cross и Pajero Sport.

Какие модели Mitsubishi и по какой цене официально представлены на российском рынке сегодня, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Mitsubishi