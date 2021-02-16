Geely отзывает в России около 19 тысяч кроссоверов Atlas из-за угрозы возгорания

Компания «Джили Моторс» объявила об отзыве 18670 кроссоверов Geely Atlas, реализованных с марта 2018 года по настоящее время. Причина отзыва: при температуре воздуха минус 40 градусов Цельсия и ниже возможно повреждение топливных трубок (от топливного модуля к топливному фильтру) из-за воздействия статического электричества, что может привести к возгоранию, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будут заменены на модифицированные следующие детали: подающая и обратная топливные трубки (между топливным модулем и топливным фильтром), топливный модуль, болт крепления провода заземления топливного фильтра. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В настоящее время кроссовер Geely Atlas представлен на российском рынке по цене от 1 млн 335 тыс. рублей до 1 млн 880 тыс. рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата. Для модели доступны двигатели объемом 2,0 л (139 л.с.), 2,4 л (149 л.с.) и 184-сильный турбомотор объемом 1,8 литра. Базовый двигатель предлагается в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, остальные моторы доступны с 6-диапозонной автоматической трансмиссией, передним или полным приводом.

Кроссовер Geely Atlas оснащен мультимедийным комплексом с Bluetooth-модулем, навигацией и аудиосистемой с шестью динамиками. Помимо прочего, в оснащение Geely Atlas входят климат- и круиз-контроль, датчики парковки и камеры кругового обзора, датчики дождя и света, системы экстренного торможения и помощи при движении на склоне.

Стоит отметить, что флагманский кроссовер Atlas на сегодняшний день является бестселлером Geely на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года в нашей стране было реализовано 7311 автомобилей этой модели (-3%).

Полный список дилеров Geely (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».