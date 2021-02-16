ТОП-10 самых популярных «европейцев» на российском рынке в 2020 году

Автомобили европейских брендов составляют самый большой сегмент российского рынка. Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ» на основании данных АЕБ, в 2020 году на их долю пришлось 30% от всех проданных новых легковых автомобилей в стране. В количественном выражении это соответствует 445,5 тыс. экземплярам, что на 5% меньше, чем в 2019 году.

Самой востребованной моделью на этом рынке стал Volkswagen Polo, объем продаж которого в прошлом году вырос на 4% до 58,5 тыс. автомобилей. Следом идет компактный лифтбек Skoda Rapid, чей тираж остался на уровне 2019 года и составил 35,2 тыс. проданных экземпляров. Замкнул тройку лидеров кроссовер Volkswagen Tiguan с результатом 33 тыс. автомобилей (-11%).

Следующие три строчки рейтинга занимают модели французского бренда Renault – седан Logan (32,6 тыс. шт.; -8%), кроссовер Duster (31,6 тыс. шт.; -19%) и хэтчбек Sandero (26 тыс. шт.; -15%).

Также в ТОП-10 рынка европейских автомобилей попали Skoda Octavia (21,6 тыс. шт.; -20%), Skoda Kodiaq (20,6 тыс. шт.; -18%), Renault Kaptur (20,3 тыс. шт.; -21%) и Renault Arkana (16,8 тыс. шт.; +49%).

Отдельно стоит отметить новинку 2020 года – кроссовер Skoda Karoq, который совсем чуть-чуть не дотянул до первой десятки – в прошлом году его продажи составили 15,5 тыс. экземпляров. Реализация остальных моделей европейских марок не дотягивает и до 8 тыс. единиц.

Какими будут продажи в сегменте европейских автомобилей в 2021 году? Этот и многие другие прогнозы по рынку будут озвучены в ходе XI ежегодного форума автомобильного бизнеса «ForAuto-2021» (подробности и регистрация – здесь).