Глава марки Volkswagen в России считает 2020 год вполне позитивным

В рамках форума "ForAuto-2021", который пройдет завтра в режиме онлайн, специалисты агентства "АВТОСТАТ" решили выяснить у топ-менеджеров компаний-автопроизводителей, как они оценивают прошлый год. Кто-то называет его катастрофичным, провальным, однако есть бренды, которым 2020-й принес некие дивиденды.

Так, например, руководитель Volkswagen в России Томас Мильц считает его вполне позитивным: "2020-й год стал годом, когда все мы очень многому научились. И мы в этот год очень быстро сориентировались. Во всяком случае в России. Мы нашли правильные инструменты и правильные ходы. Должен отметить, что относительно рынка марка Volkswagen даже выросла, поскольку мы закончили год с долей рынка 6,7%. Это означает, что мы не потеряли долю. Мы развивались лучше, чем развивался рынок в целом...".



Что касается планов на 2021 год, Томас Мильц расскажет об этом завтра на форуме "ForAuto-2021. Автомобильный рынок. Итоги и прогнозы". А пока он пожелал всем участникам мероприятия процветания, счастливого будущего и большой всем удачи!

Форум для представителейавтобизнеса стартует 17 февраля в 11.00 (по московскому времени). Зарегистрироваться для бесплатного участия можно здесь.