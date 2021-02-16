Renault Arkana получила новую спецверсию в России

Компания Renault Россия представила купе-кроссовер Renault Arkana в новой лимитированной серии Pulse. Новинка оснащается турбодвигателем ТСе150 в сочетании с трансмиссией CVT X-tronic и уже доступна в дилерской сети и в онлайн-шоуруме Renault по цене 1 млн 648 тыс. рублей за переднеприводную версию и 1 млн 728 тыс. рублей – с приводом 4х4, сообщает пресс-служба французской марки.

Лимитированная серия Arkana Pulse получила двухцветную окраску кузова с черной крышей и антенной «акулий плавник», оснащается 17” легкосплавными дисками Montis черного цвета, черными накладками на боковые зеркала, тонированными задними стеклами, а на задней двери расположен декоративный элемент с надписью Pulse.

Renault Arkana Pulse впервые эксклюзивно будет доступен в синем цвете Blue Iron. Кроме него, в палитре представлены белый (неметаллик), красный, серебристый, темно-серый и черный цвета кузова.

Салон Arkana Pulse выполнен в полностью черном цвете с красными элементами и с применением новых материалов. Особенность интерьера заключается в новой декоративной отделке передней панели и дверных карт под карбон. Сиденья имеют новую эксклюзивную комбинированную обивку с красной прострочкой и вышитым названием лимитированной серии. Перекликаясь с экстерьером, салон получил и другие контрастные акценты красного цвета: вставки на дверях, в центральной консоли и отделке воздуховодов. Лимитированная серия включает в себя текстильные коврики в салон с надписью Pulse и накладки на пороги с надписью Arkana, а также спортивные алюминиевые накладки на педали.

В оснащение лимитированной серии Arkana Pulse входят система выбора режимов вождения Multi-Sense, мультимедийная система Easy Link с 8” сенсорным экраном с камерой заднего вида, климат-контроль, подогрев лобового стекла с форсунками омывателя и рулевого колеса, электрохромное зеркало заднего вида. В дополнение к этому на Renault Arkana Pulse устанавливается аудиосистема Bose с восемью динамиками, усилителем и сабвуфером и шторки безопасности для переднего и заднего ряда.

Напомним, Россия стала первой страной, где в июне 2019-го начались производство и продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana. Это первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. Автомобиль оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода. Система персонализации настроек вождения Multi-Sense позволяет водителю выбирать из трех режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, MySense). В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light.

Автомобиль прошел подготовку к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ. Для автомобиля предлагается целый комплекс систем подогрева: передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсункок омывателя. Дистанционный запуск двигателя Renault Start активируется посредством ключа-карты, либо программированием с экрана Easy Link.



Высокий уровень безопасности Renault Arkana обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. В зависимости от комплектации модель оснащается системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах, а также круизконтролем с функцией ограничителя скорости.

По итогам 2020 года продажи купе-кроссовера Renault Arkana на российском рынке выросли на 49% и составили 16814 автомобилей. Как отмечается, самыми востребованными стали линии исполнения Drive и Style. Кроме того, комбинация турбированного двигателя ТСе 150, созданного в сотрудничестве с Daimler AG, и бесступенчатой автоматической трансмиссии CVT X-Tronic приобретает все больше сторонников в России. Так, доля турбированного двигателя в продажах Renault Arkana достигла 45%.