Модель Renault 4L возродится в виде электрокара

В 2021 году классическому Renault 4L, также известному как Quatrelle, исполняется 60 лет, в связи с чем французский автопроизводитель обещает некий «сюрприз». По информации британского издания Autocar, Renault планирует возродить Quatrelle как субкомпактный электрический кроссовер, который получит коммерческую модификацию в виде фургона. Ожидается, что возрожденная модель дебютирует в статусе прототипа в осенью нынешнего года, а к 2025 году станет серийной, пишет портал Motor.ru. Напомним, Renault 4L выпускался в период с 1961 по 1994 год, разошелся в количестве 8 млн экземпляров и стал одной из самых массовых моделей на европейском рынке.

Один ретроспективный электрокар в статусе концепта Renault уже показала: в середине января дебютировал сити-кар, посвященный модели R5. Он стал предвестником новой эры развития бренда под названием «Новая волна» (Nouvelle Vague) и получил характерный для R5 элемент – декоративную черную решетку на капоте, которая имитирует вентиляционное отверстие на автомобиле с ДВС, хотя на самом деле под ней размещен слот для зарядки. По предварительным данным, премьера серийной версии состоится в 2023 году.

Всего к 2025 году Renault намерена выпустить 14 ключевых моделей, среди которых семь электрокаров и семь машин C- и D-сегмента.

А какие модели могут появиться на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: autocar.co.uk