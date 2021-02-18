Tesla в 2021 году увеличит производство электромобилей в Китае

Американская компания Tesla планирует в 2021 году увеличить производство электромобилей на своем заводе в Шанхае примерно на 80%, до 450 тыс. единиц. В прошлом году на этом предприятии было собрано 250 тыс. электромобилей Tesla. В компании неоднократно заявляли, что планируют постепенно довести этот показатель до 500 тыс. единиц, пишет агентство «ТАСС».

В настоящее время на заводе Tesla в Шанхае выпускаются седан Model 3 и кроссовер Model Y. С октября прошлого года Model 3 китайской сборки экспортируется в страны Европы. Производственная линия для Model Y была запущена в декабре, а продажи на местном рынке официально начались 18 января.

В Шанхае расположено единственное за пределами США предприятие по сборке электромобилей Tesla. Соглашение о строительстве завода было подписано в июле 2018 года. Первая очередь предприятия, расположенного в специальном районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, была построена всего за один год к концу 2019 года. Общие инвестиции в данный проект составят порядка 50 млрд юаней (около 7,8 млрд долларов).

Стоит отметить, что по итогам 2020 года компания Tesla получила выручку в Китае в 6,662 млрд долларов, что в 2,2 раза выше показателя предыдущего года. При этом крупнейшим рынком для Tesla остаются США – там выручка в 2020-м увеличилась на 20%, до 15,2 млрд долларов, сообщает агентство «Прайм». Продажи в остальном мире в 2020 году составили 9,667 млрд долларов, что на 8% больше по сравнению с 2019 годом. Общая выручка Tesla в 2020 году составила 31,536 млрд долларов, увеличившись на 28%. В результате Tesla за прошлый год получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 721 млн долларов, тогда как годом ранее был получен убыток в 862 млн долларов.

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