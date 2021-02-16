Компания Chery в 2021 году рассчитывает на дальнейшее увеличение продаж в России

Завтра, 17 февраля, открывается XI ежегодный форум «ForAuto-2021. Автомобильный рынок. Итоги и прогнозы». В числе участников - специалисты дилерских центров и финансовой сферы, дистрибьюторы, топ-менеджмент компаний автопроизводителей.

Многих волнует, какие сюрпризы преподнесет автобизнесу 2021 год - январская статистика продаж и новости экономики и финансового рынка уже заставляют задуматься о возможной корректировке планов. Организаторы форума - эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» - обещают познакомить участников с основными трендами и сценариями развития рынка в текущем году, а также с основными рисками. Что будет дальше с ценами? На какие драйверы роста рассчитывают автопроизводители? Будет ли и дальше уменьшаться модельный ряд на российском рынке? Некоторые производители уже заявили о своих планах на 2021 год.

«В прошлом году мы вывели на рынок новые модели Tiggo 8, Tiggo 7 Pro, Сheryexeed TXL, и на этот год у нас запланировано вывести на рынок еще 5 новинок, - рассказал нам в рамках подготовки Форума директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков (напомним, что эта компания по итогам 2020 года нарастила свои продажи более чем на 80%). - Это три новых модели по бренду Chery - машины сегмента SUV (Tiggo 2 Pro, Tiggo 4 Pro и Tiggo 8 Pro). Также мы планируем расширить нашу премиальную линейку Cheryexeed и добавить к TXL еще две модели - VX и LX. Кроме того, мы много внимания уделяем нашей дилерской сети. На сегодняшний день у нас порядка 100 дилеров практически по всей стране. В нашей команде появилось очень много сильных, хорошо известных дилерских компаний - таких, как, например, «КЛЮЧАВТО», «Луидор», «Мэйджор Авто», «Гермес», «Обухов», «АвтоСпецЦентр» и другие. Поэтому мы надеемся, что укрепление сети и сотрудничество с такими сильными игроками на рынке позволит нам развить наш успех и двигаться дальше такими же темпами, какие были и в прошлом году. По имеющимся планам и тому бюджету, который мы составили на этот год, у нас должно произойти значительное увеличение продаж...».

Подробнее о планах Chery, а также других автопроизводителей вы сможете узнать, зарегистрировавшись на «ForAuto-2021». Бесплатная регистрация - здесь.