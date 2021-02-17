Петербургский завод Nissan в 2020 году выпустил более 38 тысяч автомобилей

Петербургский завод Nissan по итогам 2020 года выпустил 38350 автомобилей, что на 27% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе японской марки.

Самой массовой моделью на российском конвейере Nissan остается кроссовер Qashqai с показателем 18964 машины (-31%). Производство внедорожника X-Trail в прошлом году составило 17244 автомобиля (-20%), флагманского кроссовера Murano – 2142 единицы (-41%). Стоит при этом отметить, что летом 2020 года петербургский завод Nissan перешел на односменный режим работы, в связи с чем было сокращено около 450 человек из 2000 сотрудников предприятия.

Кроме того, на московском заводе «Рено Россия» в 2020 году было произведено 10238 кроссоверов Nissan Terrano (-25%). На мощностях АВТОВАЗа изготовлено 11704 автомобиля Datsun on-DO и mi-DO (-48%). В декабре 2020-го компания Nissan завершила производство автомобилей Datsun в нашей стране в связи с уходом марки с российского рынка.

Бестселлером Nissan на российском рынке в 2020 году остается кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи составили 22110 штук (-12%). Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 20237 реализованных машин (-3,2%). Флагманский кроссовер Nissan Murano разошелся тиражом 2815 экземпляров, что на 16% ниже результата годичной давности. Кроссовер Nissan Terrano, который производится на мощностях завода «Рено Россия», по итогам 2020 года нашел 11178 владельцев (-11%). Что касается моделей, выпускаемых на мощностях АВТОВАЗа, продажи седанов Datsun on-DO составили 12830 машин (-34%), хэтчбеков Datsun mi-DO – 1942 штуки (-35%).

Кроме того, в 2020 году компания Nissan поставила на экспорт 3233 автомобиля российского производства (-22%), включая 2405 машины в Казахстан (-2,4%) и 828 единиц – в Беларусь (-51%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2020-го компания Nissan объявила о намерении реструктурировать бизнес в России и полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года. Основное внимание будет уделено обновлению моделей в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. На рынок будут выведены обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, а также новые модели. В частности, в конце 2021 года в нашей стране появится среднеразмерный внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения, который будет поставляться в нашу страну по импорту. Кроме того, впервые Nissan представит на российском рынке свою новинку в сегменте электромобилей – новый электрический купе-кроссовер Nissan Ariya. Главной движущей силой для реализации будущего плана станут производственные мощности и Исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге, которые позволяют выпускать автомобили, полностью соответствующие предпочтениям российских покупателей.

Вместе с тем, в рамках новой стратегии, направленной на дальнейшее развитие и укрепление бренда Nissan, принято решение о завершении производства автомобилей под брендом Datsun на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти в декабре 2020 года. Компания продолжит предоставлять услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для владельцев Datsun через сеть авторизованных дилерских центров Nissan, политика предоставления гарантии останется без изменений.

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