Авторынок Украины в январе упал на 18%

В январе 2021 года жители Украины купили порядка 6 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 18% ниже результата годичной давности (7,3 тыс. шт.).

Лидером украинского авторынка в начале нынешнего года стала Toyota – за месяц продукция японского бренда разошлась тиражом в 980 экземпляров (-18% к январю 2020-го). Лидировавшая на протяжении трех последних месяцев и первенствовавшая в целом по 2020 году французская марка Renault на этот раз только вторая. Выбор в пользу таких автомобилей за весь январь сделали 810 украинцев – на 26% меньше, чем год назад.

В ТОП-5 украинского авторынка среди брендов по итогам января 2021 года попали также Skoda (480 шт.), KIA (325 шт.) и Nissan (305 шт.). При этом только чешская марка показывает рост (+4%), а корейская и японская – падение (-24% и -44% соответственно).

Самой популярным автомобилем на Украине в январе тоже стал представитель Toyota – кроссовер RAV4, который приобрели 430 местных жителей. Вторую и третью строчку модельного рейтинга заняли Renault Duster и KIA Sportage (290 и 285 шт. соответственно). Четвертая позиция также принадлежит кроссоверу – Nissan Qashqai (205 шт.). А замкнул пятерку лидеров седан Renault Logan (175 шт.).

Найти эти автомобили можно и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Auto24