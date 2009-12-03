АВТОВАЗ получит первый транш госпомощи уже в декабре | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ получит первый транш госпомощи уже в декабре

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Первый транш госпомощи АВТОВАЗу поступит в декабре, сообщил вице-премьер – министр финансов России Алексей Кудрин.
Он пояснил, что в ближайшее время будет подготовлено постановление правительства о внесении 12 млрд. рублей в уставный капитал «Ростехнологий». Данные средства затем поступят в АВТОВАЗ, сообщает агентство «Интерфакс».
Напомним, 27 ноября в Париже акционеры АВТОВАЗа подписали соглашение о реструктуризации долга предприятия, в рамках которого правительство России выделит АВТОВАЗу 50 млрд. рублей на погашение банковской задолженности и обеспечение ликвидности автозавода на краткосрочный период.

Источник: АВТОСТАТ
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