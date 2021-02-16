Выпуск легковых автомобилей в январе остался на прошлогоднем уровне

По данным Росстата, в январе 2021 года с российских конвейеров сошло 94,3 тыс. легковых автомобилей – это на 0,2% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что УАЗ приостановил производство до 20 января в связи с проведением ежегодной инвентаризацией и реализацией комплекса ремонтно-профилактических работ. Между тем, на калининградском «Автоторе» стартовала сборка обновленного фастбека KIA Stinger, а московский завод Renault начал производство внедорожника Renault Duster нового поколения. Кроме того, с конвейера предприятия Nissan в Санкт-Петербурге сошел 450-тысячный автомобиль с момента открытия завода в июне 2009 года.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило 5,6 тыс. единиц, что на 50,1% выше показателя годичной давности. Стоит отметить, что КАМАЗ, который с 18 января возобновил работу после корпоративного зимнего отпуска, до конца месяца выпустил более 1800 грузовиков.