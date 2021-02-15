Geely в России в 2021 году снова планирует показать рост лучше рынка

Даже на фоне нестабильной российской экономики и слабого рубля в компании Geely рассчитывают на закрепление своего успеха и планируют в 2021 году снова продемонстрировать рост выше рынка. Напомним, что по итогам 2021 года марка реализовала на российском рынке 15 475 автомобилей, показав рост на 61%.

Как считает директор по операционным вопросам компании Geely Валерий Тараканов, успех был заложен в развитии и без того широкой дилерской сети и умело подобранной линейке моделей: Atlas, Coolray, Tugella заставили многих серьезно относиться к автомобилям из Китая. «Благодаря им мы видим, как меняется отношение потребителей к бренду, как рушатся психологические барьеры и стереотипы… В этом году мы предложим еще одну новую модель – Atlas Pro, очень интересную с точки зрения техники и инфотейнмента…», - отметил г-н Тараканов.

Напомним, что все эти четыре модели относятся к сегменту SUV, доля которого на российском авторынке продолжает расти. Подробнее о возможностях роста для этого и других сегментов рынка в 2021 году – можно узнать, побывав на онлайн-форуме, организованном аналитическим агентством «АВТОСТАТ». 17 февраля «ForAuto-2021. Автомобильный рынок. Итоги и прогнозы» ждет всех, чей бизнес связан с автомобильным миром. Бесплатная регистрация на форум – здесь!