АВТОВАЗ отзывает более 9 тысяч автомобилей LADA XRAY

АВТОВАЗ объявил об отзыве 9311 автомобилей LADA XRAY, изготовленных с января по май 2019 года. Причиной отзыва является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

По итогам 2020 года продажи автомобилей семейства LADA XRAY составила 19286 штук, что на 33% ниже показателя годичной давности. Напомним, весной прошлого была запущена новая версия XRAY Cross Instinct – первый автомобиль LADA, получивший мультимедийную систему с Яндекс.Авто. Осенью были выпущены еще две специальные версии – XRAY #CLUB и XRAY Cross [BLACK].

В настоящее время стоимость LADA XRAY составляет от 679,9 тыс. рублей, LADA XRAY Cross – от 790,9 тыс. рублей. Покупателям предлагается более 25 различных комплектаций и около 100 сертифицированных аксессуаров.

Стоит отметить, что семейство XRAY является одним из наиболее технически оснащенных и комфортных автомобилей LADA. Первой модернизацией стало внедрение отключаемой системы курсовой устойчивости: в определенных условиях это позволяет повысить проходимость. Затем состоялось внедрение мотора 1,8 л, сначала с автоматизированной, затем – с механической коробкой передач. Значительный объем конструктивных изменений был внедрен с запуском LADA XRAY Cross: улучшена эргономика водительского места, увеличено пространство для пассажиров второго ряда сидений. Появилась интеллектуальная система контроля тяги и антипробуксовки LADA Ride Select, позволяющая уверенно двигаться в сложных дорожных условиях. Кроссовер XRAY Cross стал первой LADA с бесступенчатой автоматической трансмиссией.

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