Porsche планирует инвестировать 900 млн евро в год в цифровизацию автомобилей

Немецкий производитель Porsche AG увеличивает расходы на продвижение цифровых продуктов и услуг для своих спортивных автомобилей, чтобы привлечь больше покупателей, ориентированных на технологии, в особенности в Китае.

Теперь компания инвестирует 900 млн евро в год в цифровизацию по сравнению с 800 млн евро ранее, сообщил финансовый директор Porsche Лутц Мешке. Компания также вкладывает около 150 млн евро ежегодно в венчурные проекты и стартапы, пишет агентство "Финмаркет".

"Несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, мы не сократили ни одного евро инвестиций в будущее, - отметил финансовый директор Porsche. - Напротив, мы действительно давим на газ". По его словам, компания добивается прогресса в достижении цели, в соответствии с которой на цифровые предложения должна приходиться доля выручки, выраженная двузначным процентным числом. "Мы убеждены, что сможем достичь наших целей по прибыльности, только если применим новые технологии для разработки новых продуктов и услуг", - отметил Лутц Мешке.

Porsche быстро восстановился после кризиса автомобильной отрасли за счет уверенной стабилизации показателей на китайском рынке и активного спроса на автомобили Porsche Taycan. Общие мировые поставки сократились на 3,1%, до около 272,2 тыс. автомобилей в прошлом году по сравнению с падением продаж ее материнской компании - Volkswagen Group - на 15%.

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