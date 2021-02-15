Средняя цена подержанного автомобиля в январе увеличилась на 3,3%

Средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в России за январь 2021 года составила 688 тыс. рублей, следует из справочника AUTOSTAT PRICE BOOK. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 3,3% выше, чем в декабре 2020-го (666 тыс. рублей).

Если же сравнить январские цены на подержанные машины с теми, что были год назад, то они выросли значительнее – на 10,6%. Напомним, что в январе 2020 года этот показатель был равен 622 тыс. рублей.

Также стоит отметить, что рост цен на вторичном рынке в зависимости от моделей и их возраста отличается. Так, самый популярный автомобиль с пробегом в РФ – Ford Focus, пребывающий в возрасте 3-х лет, в январе подорожал в среднем на 6% (по отношению к декабрю). А, к примеру, Hyundai Solaris и KIA Rio, которые входят в тройку самых популярных б/у иномарок, в той же возрастной категории за месяц прибавили 8% и 13% соответственно.

Самая актуальная информация о ценах на автомобили с пробегом в России содержится здесь. А найти их можно и в салонах проверенных дилеров.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: Рольф