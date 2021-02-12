АВТОВАЗ проверит работу сцепления у 9 тысяч автомобилей LADA Granta

В целях гарантирования потребительских свойств автомобилей LADA Granta в дилерских центрах LADA при проведении предпродажной подготовки на автомобиле проводится проверка работоспособности педали сцепления. Об этом сообщается в предписании АВТОВАЗа, которое было разослано дилерам. Как сообщает портал «Лада.Онлайн», проверка будет выполнена на 9112 автомобилях LADA Granta, отгруженных в дилерскую сеть с 15 января по 9 февраля 2021 года. Для проведения проверки необходимо 10 раз нажать на педаль с максимальным усилием. В случае выявления неработоспособности педали, автомобиль остается заблокированным. О причинах возникновения проблем со сцеплением не сообщается.

В пресс-службе АВТОВАЗа «Российской газете» подтвердили, что часть автомобилей LADA Granta проходит дополнительную проверку перед продажей, однако о блокировке продаж этой модели с «механникой» речь не идет – машины можно купить свободно.

Как сообщалось ранее, АВТОВАЗ может снизить темпы сборки автомобилей семейства LADA Granta. По данным паблика AvtoVAZ News, с нынешней нормы 47 машин в час конвейер предприятия в марте 2021 года перейдет на выпуск всего 39 машин в час. На самом АВТОВАЗе эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что главным показателем работы следует считать наличие машин в автосалонах дилерской сети.

По итогам января 2021 года в России было продано 7720 автомобилей LADA Granta, что на 9% ниже показателя годичной давности. Таким образом, эта модель заняла второе место в рейтинге самых продаваемых автомобилей на российском рынке, уступив лидерство KIA Rio. В настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового поколения LADA Granta, чье появление на рынке запланировано на 2023 год.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».