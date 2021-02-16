Toyota Hilux имеет лучшую остаточную стоимость среди пикапов

Лидерство Toyota Hilux на вторичном рынке пикапов в нашей стране во многом обусловлено его высокой остаточной стоимостью. Такой вывод можно сделать по итогам 7-й ежегодной премии «Residual value – 2021», представленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

В 2020 году индекс остаточной стоимости у 3-летнего пикапа Toyota Hilux (купленного в 2017 году новым) составил 87,54%. При этом отрыв от ближайшего преследователя превысил 10 процентных пунктов. Так, у Mitsubishi L200 данный показатель равен 77,30%, а у Volkswagen Amarok – 73,03%.

Напомним, что бренд Toyota стал лидером 7-й ежегодной премии «Residual value – 2021», завоевав в общей сложности 7 наград. Кроме пикапа Hilux, в своих сегментах первенствовали седаны Corolla и Camry, а также внедорожник Land Cruiser. Вторые места заняли кроссовер Toyota RAV4 и внедорожник Land Cruiser Prado, а третье – внедорожник Fortuner.

Фото: Toyota