Седан Toyota Corolla меньше всех теряет в цене среди моделей сегмента C

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» огласили результаты 7-й ежегодной премии «Residual value – 2021». Как выяснилось, лучшую остаточную стоимость среди 3-летних моделей сегмента С имеет седан Toyota Corolla.

Так, в 2020 году индекс остаточной стоимости Toyota Corolla равен 86,12%. Иными словами, этот автомобиль, который был куплен новым в 2017 году, теряет от первоначальной цены спустя три года в среднем около 14%. При этом в рейтинге остаточной стоимости седану Toyota Corolla удалось обойти модели Mazda3 и Hyundai Elantra, показатели которых составили 83,32% и 82,71% соответственно.

Как отмечает Юлия Тишакова, начальник отдела маркетинга и связей с общественностью бренда Toyota в России, сегодня остаточная стоимость автомобиля – это важный ориентир для клиентов, который внушает им уверенность в завтрашнем дне и выступает гарантией быстрой и легкой продажи автомобиля в будущем.

Фото: Toyota