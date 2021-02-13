Почти 30% россиян при покупке автомобиля руководствуются эмоциями, а не подсчетом затрат

Что знают простые автолюбители об остаточной стоимости автомобилей? Как они пользуются этой информацией? В рамках подготовки к Премии «Residual Value-2021» (церемония награждения прошла 5 февраля) партнеры агентства «АВТОСТАТ» - специалисты Авто Mail.ru – провели опрос на эту тему среди простых людей. Вот что рассказывает об исследовании Екатерина Квашенкина, руководитель проекта Авто Mail.ru: «В течение трех дней мы в общей сложности опросили 12 тысяч 800 пользователей. В основном это были мужчины-автомобилисты, по большей части - жители крупных российских городов. Мы намеренно не разделяли новые и подержанные авто, поскольку в обоих случаях знания по остаточной стоимости имеют значение…». На вопрос, знают ли пользователи, что такое остаточная стоимость автомобиля, предлагалось три варианта ответов, только один из которых был правильный. Подавляющее большинство (83%) сказали, что остаточная стоимость - это прогнозируемая сумма, за которую машину можно будет продать через определенное количество лет после выпуска. Этот результат показывает, что основная масса прекрасно знакомы с понятием «остаточная стоимость». Только 17% допустили ошибку (варианты ответов – на фото1).

Кроме того, опрос показал, что более половины респондентов учитывают остаточную стоимость при выборе автомобиля для приобретения. (варианты ответов – на фото2). При этом 52% ответили, что они смотрят на остаточную стоимость, а также учитывают стоимость страховок и бензина. Но остальные 48% выбрали другие варианты ответа. Например, кто-то ответил, что учитывает только цену каско и ОСАГО, и больше ничего. Таких, правда набралось немного, всего 2%. Еще 7% - смотрят только на остаточную стоимость. А вот 29% пользователей ответили, что они вообще ничего не учитывают. Они приобретают исключительно те машины, которые им нравятся. «На самом деле этот результат нас самих тоже немного удивил, - прокомментировала данный результат Екатерина. - Он говорит о том, что людей, которые совершают иррациональные импульсивные покупки в России по-прежнему еще достаточно много. И несмотря на все недавние экономические изменения - тем не менее, люди еще могут себе позволить приобретать машины, которые им просто нравятся». Еще 9% пользователей выбрали другие варианты, которые организаторы вопроса не стали объединять, поскольку их было немного. Так, например, оказалось, что кто-то учитывает даже стоимость штрафов, которые он может получить с учетом того, что автомобиль мощный и значит захочется на нем «гонять» с превышением скорости.

В исследовании был и третий вопрос – «Будете ли вы рекомендовать другим автомобилистам учитывать остаточную стоимость машины при выборе марки и/модели?» (результаты – на фото3). Почти 36% ответили, что всегда рекомендуют своим друзьям-знакомым это делать. На самом деле это тоже очень важная и большая цифра, потому что зачастую покупатели автомобилей доверяют мнению своих друзей-знакомых, членов своих семей. Еще 36% ответили, что они будут рекомендовать учитывать остаточную стоимость иногда - возможно, здесь играет роль такие факторы, что друзья и знакомые покупают машину под настроение и известно, что они не хотят заморачиваться с выгодой владения. Поэтому зачем туда вклиниваться с рекомендациями? В общем «иногда рекомендовать будут» - это тоже хороший результат. Но 28% ответили, что этого делать не станут.