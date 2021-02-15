Geely Tugella стал доступен в России в новой комплектации

Российские дилеры Geely сегодня, 15 февраля, начинают продажи купе-кроссовера Geely Tugella в новой комплектации Luxury. Полноприводный автомобиль с мощным 238-сильным турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin в комплектации Luxury предлагается за 2 млн 399 тыс. 990 рублей. Напомним, ранее Geely Tugella был доступен на российском рынке в единственной комплектации Flagship по цене 2 млн 499 тыс. 990 рублей.

В комплектации Luxury купе-кроссовер получил легкосплавные колесные диски диаметром 19 дюймов, кожаную обивку кресел, двухзонный климат-контроль, и систему очистки воздуха с фильтром стандарта CN95, задерживающим до 95% вредных частиц. Дверь багажного отделения открывается с помощью электропривода. Дополнительный комфорт обеспечивает бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой, центральный замок с автоматическим запиранием дверей при движении, датчики дождя и освещения.

Кроме того, в новом исполнении Geely Tugella имеет обогрев рулевого колеса, заднего стекла и боковых зеркал, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя стеклоочистителей, а также всех кресел без исключения. Кресло водителя оснащено электрорегулировкой по шести направлениям, а подголовники сидений первого ряда настраиваются в двух направлениях. Спинка заднего дивана эргономично складывается в пропорции 40:60. Кроме того, автомобиль в комплектации Luxury имеет люк в панорамной крыше и электропривод стеклоподъемников всех дверей с функцией предотвращения защемления.

За безопасность водителя и пассажиров отвечают фронтальные и боковые подушки безопасности, а также боковые шторки, антипробуксовочная система, ABS и ESP. При маневрировании в ограниченном пространстве помогут передние и задние датчики парковки и система кругового обзора. Помимо прочего, купе-кроссовер Geely Tugella в комплектации Luxury оснащен штатным круиз-контролем, системами помощи при аварийном торможении и движении на склоне. Для различных дорожных и эксплуатационных условий предусмотрено пять режимов движения – комфортный, спортивный, экономичный, снежный и внедорожный – с удобным управлением шайбой на центральной консоли.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», купе-кроссовер Geely Tugella, который станет новым флагманом в модельном ряду бренда на российском рынке, поступил в продажу в конце декабря 2020-го, и за менее чем две недели он разошелся тиражом 260 экземпляров. При этом число заказов на новинку продолжает расти.

Какие еще модели Geely и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».