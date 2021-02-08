Geely Atlas лишился большинства комплектаций с «механикой»

С российского сайта Geely исчезли несколько комплектаций модели Atlas: китайский кроссовер лишился версий «Люкс» с мотором 2.0 и «Комфорт» с двигателем 2.4 и полным приводом. Таким образом, модификаций с механической коробкой передач практически не осталось. Единственный доступный вариант – это самый дешевый Geely Atlas в «стандартом» исполнении, с двигателем 2.0 и передним приводом, который стоит от 1 млн 334 тыс. 990 рублей, пишет портал «Китайские автомобили».

На сегодняшний день Geely Atlas можно купить в России с тремя моторами на выбор: базовым объемом 2,0 л в сочетании с механической коробкой передач и моноприводом, и агрегатами объемом 2,4 и 1,8 литра, которые работают в тандеме с безальтернативным 8-диапазонным «автоматом» (привод может быть как передним, так и полным). Комплектаций пять: «Стандарт», «Комфорт», «Люкс», «Люкс с Яндекс.Авто» и «Люкс LED». Цены варьируются от 1 млн 334 тыс. 990 рублей до 1 млн 879 тыс. 990 рублей в зависимости от уровня оснащения.

Кстати, другая модель Geely, кроссовер Emgrand X7, тоже доступна всего в одной версии с «механикой»: это «базовый» вариант с атмосферным мотором объемом 1,8 л, который стоит 1 млн 204 тыс. 990 рублей. В отличие от «Атласа», Emgrand X7 продается в трех комплектациях («Базовая», «Комфорт» и «Флагшип») и с двумя моторами на выбор – объемом 1,8 и 2,0 л, где первый сочетается только с механической коробкой передач, а второй – только с «автоматом». Привод – исключительно передний.

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