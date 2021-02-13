Renault Duster в январе стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Renault в январе реализовали 8534 автомобиля – на 3% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 9,0% против 8,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2888 потребителей (+63%). Второе место в модельном ряду Renault занял хэтчбек Sandero, чьи продажи увеличились на 15% и составили 1938 единиц. Третий результат среди моделей Renault показал седан Logan – 1735 реализованных автомобилей (-17%). Продажи кроссовера Kaptur составили 1158 машин, что на 16% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2021 года на российском рынке начнутся продажи внедорожника Renault Duster нового поколения, производство которого уже налажено на заводе компании в Москве.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».