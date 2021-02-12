Volkswagen Group Rus выпустила 400-тысячный автомобиль на заводе в Нижнем Новгороде

Компания Volkswagen Group Rus выпустила 400-тысячный автомобиль на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде с момента запуска производства полного цикла в декабре 2012 года. Юбилейным автомобилем стал кроссовер Skoda Kodiaq, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ» заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей в июне 2011 года. Проектная производственная мощность позволяет выпускать 132 тыс. машин в год. Общий объем инвестиций в оборудование и инфраструктуру составляет 387,5 млн евро. В настоящее время на предприятии в Нижнем Новгороде производятся кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбек Skoda Octavia. Помимо российского авторынка, автомобили, выпускаемые на мощностях «Группы ГАЗ», поставляются на экспорт, в том числе и в Европу.

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