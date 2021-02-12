Chery привезет в Россию обновленный Tiggo 7 Pro

Компания Chery привезет в Россию рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 Pro, который пока не представлен даже в Китае. Как пишет издание «Авторевю», новинка появится у российских дилеров в третьем квартале этого года. Напомним, кроссовер Tiggo 7 Pro появился на российском рынке в сентябре прошлого года, сменив в модельном ряду Tiggo 7.

В настоящее время Chery Tiggo 7 Pro предлагается в трех комплектациях – Elite, Luxury и Prestige – по цене от 1 млн 529 тыс. 900 рублей до 1 млн 709 тыс. 900 рублей. Под капотом автомобиля установлен бензиновый двигатель 1.5 Turbo мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, который сочетается с вариатором CVT25. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера до 100 км/ч за 9,8 сек, максимальная скорость – 186 км/ч. При этом инженеры Chery сохранили настройки двигателя для работы на бензине с 92 октановым числом. Автомобиль имеет независимую подвеску типа McPherson спереди и многорычажную независимую подвеску сзади.

А ближайшей новинкой Chery в нашей стране станет новый флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro, который поступит в продажу уже в марте этого года. По предварительным данным, самый дорогой кроссовер Chery будет оснащаться турбомотором 1.6 TGDI мощностью 186 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. На старте продаж новинка будет доступна только с передним приводом, а полноприводная модификация появится к концу года. При этом Pro-версия не вытеснит из модельной линейки обычный Tiggo 8, они будут продаваться параллельно.

Кроме того, во втором квартале 2021 года на российский рынок выйдет Chery Tiggo 2 Pro, который в Китае известен как Tiggo 3X Plus. Переднеприводный кроссовер предлагается на домашнем рынке с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 116 л.с., который работает в паре как с механической коробкой передач, так и с вариатором.

А в третьем квартале у российских дилеров Chery должен появиться обновленный Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5X). Он уже прошел сертификацию в России и получил Одобрение типа транспортного средства. Из документа следует, что гамма двигателей и коробки передач останутся прежними, зато Tiggo 4 Pro обзаведется продвинутым «цифровым» интерьером.

Как сообщалось ранее, компания Chery также рассматривает возможность продаж в России седана Arrizo 5. Таким образом, он может пополнить российскую линейку Chery, который в настоящее время включает исключительно кроссоверы.

Готовит новинки для российского рынка и премиальный суббренд CheryExeed. Так, в четвертом квартале 2021 года в нашей стране должны появиться флагманский полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX. Но перед этим, уже в третьем квартале, в продажу поступит обновленный CheryExeed TXL, который получит измененные внешность и интерьер.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021 года российские дилеры Chery реализовали 1914 автомобилей – это в 4,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery стала лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Локомотивами спроса стали кроссоверы Chery Tiggo 4 (865 шт.) и Tiggo 7 Pro (849 шт.). Кроме того, в прошлом месяце в нашей стране был реализован 81 полноприводный кроссовер CheryExeed TXL.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».