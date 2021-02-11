«ПСМА Рус» может наладить выпуск «каблучка» Opel Combo

Калужский завод «ПСМА Рус» в конце марта или в апреле текущего года начнет выпуск пассажирской версии Opel Combo. Об этом «Российской газете» рассказал надежный источник, однако в самой компании пока эту информацию не подтверждают.

Напомним, на калужском конвейере уже производят соплатформенный Peugeot Partner, а в марте наладят сборку и фургона Citroen Berlingo второго поколения. Гамма двигателей включает в себя 1,6-литровый бензиновый VTi115, рассчитанный на использование бензина АИ-92, и дизельный турбомотор HDi90. Оба двигателя работают в сочетании с механической 5-ступенчатой коробкой передач. Аналогичные силовые агрегаты должен получить и «каблучок» Opel Combo.

Напомним, весной 2018 года завод «ПСМА Рус» начал производство коммерческих автомобилей Группы PSA. На сегодняшний день с конвейера предприятия коммерческие фургоны Citroen Jumpy, Peugeot Expert и Partner, пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Opel Zafira Life.

Кроме легких коммерческих, мы регулярно мониторим рынок легковых машин. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».