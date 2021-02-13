Российский авторынок в январе занял четвертое место в Европе

Автомобильный рынок России, который начал 2021 год с падения, тем не менее сохранил четвертое место в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 169754 машины (-31,1%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), падение реализации, в частности, обусловлено тем, что из-за эпидемиологической обстановки часть автосалонов остаются закрытыми. Кроме того, с января 2021-го после шестимесячного снижения вновь была повышена ставка налога на добавленную стоимость, что вызвало высокий уровень регистраций новых автомобилей в декабре прошлого года.

На второе место среди крупнейших европейских авторынков вышла Италия с показателем 134001 машина (-14%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательный результат обусловлен, в частности, меньшим количеством рабочих дней по сравнению с январем прошлого года, а также продолжающимся правительственным кризисом в стране. Третий результат показала Франция – 126381 автомобиль (-5,8%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется шестой месяц подряд.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла четвертую строчку европейского рейтинга. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили 94712 единиц (-4,8%). Какие факторы оказывали наибольшее влияние на российский рынок - об этом подробнее поговорим 17 февраля на форуме "ForAuto-2021. Автомобильный рынок. Итоги и прогнозы" (программа и регистрация - здесь).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Великобритания, чьи дилеры реализовали 90249 автомобилей (-39,5%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худшее начало года с 1970-го, поскольку шоу-румы автосалонов остаются закрытыми. При этом разрешены дистанционные продажи машин, что удержало отрасль от еще большего падения продаж.

Добавим также, что авторынок Испании в прошлом месяце снизился на 51,5% и составил 41966 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это наибольшее падение продаж автомобилей в стране за всю историю, что стало следствием повышения налогов на регистрацию транспортных средств, завершения программы обновления автопарка, а также временной изоляции граждан из-за обрушившегося на ряд испанских провинций шторма «Филомена».