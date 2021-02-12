Доля продаж дизельных легковых автомобилей в РФ упала до 7,5%

По итогам 2020 года в России было реализовано 111 тыс. новых легковых машин, оснащенных дизельным двигателем. Это на 20% меньше, чем в 2019 году. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки XI ежегодного форума автомобильного бизнеса «ForAuto-2021» (подробности и регистрация – здесь).

Учитывая тот факт, что продажи дизельных машин упали заметно глубже рынка (-9%, по данным АЕБ), их доля за год сократилась с 8,5% до 7,5%.

Самой популярной у россиян маркой автомобилей с «дизелем» является BMW. Так, за весь прошлый год дизельные модели баварского бренда разошлись тиражом в 30,4 тыс. единиц – на 2% больше, чем в 2019 году. С большим отставанием, второе место в данном рейтинге занимает другой производитель из Германии – Mercedes-Benz (14,5 тыс. шт.; +3%). Совсем немного уступает ему Toyota (13,7 тыс. шт.; -38%).

Кроме них, в ТОП-5 марок по продажам дизельных легковых автомобилей в РФ по итогам минувшего года попали Volkswagen (8,6 тыс. шт.; -21%) и Renault (6,4 тыс. шт.; -25%). У каждого из оставшихся брендов реализация дизельных машин составила менее 6 тыс. единиц.

Найти автомобили с «дизелем» (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: KIA