Tesla рассказала о новых моделях электромобилей

Американский производитель электромобилей Tesla завершил этап проектирования серийной версии Tesla Cybertruck. По словам главы американской компании Илон Маск, инженеры утвердили окончательный дизайн электропикапа, который должен встать на конвейер до конца нынешнего года. На данный момент компания собрала более полумиллиона предварительных заказов на эту модель.

Как сообщает портал Motor.ru, массовый выпуск Cybertruck начнется в следующем году. Производство наладят на американском заводе Tesla в Техасе, который в настоящий момент все еще достраивается. Первыми в серию пойдут самые мощные версии пикапа, оборудованные тремя электромоторами.

Кроме того, в 2022 году Tesla представит новый электрический суперкар Roadster. Как сообщил Илон Маск, проектирование автомобиля закончится уже в этом году, а летом компания планирует утвердить дизайн будущей машины. Новый Roadster будет предлагаться с тремя электрическими моторами. По неофициальным данным, разгон до «сотни» будет занимать у электрокара менее двух секунд, запас хода составит 965 км. Цены на автомобиль будут начинаться от 200 тыс. долларов, пишет портал Autonews.ru.

Также в планы компании Tesla входит разработка электрического минивэна, однако запуск такой модели во многом зависит от поставок необходимого количества батарей. «Я полагаю, что у Tesla совершенно точно должен появиться минивэн спустя какое-то время. Однако нужно понимать, что запуск новой подобной новой модели напрямую зависит от объемов выпуска аккумуляторов. Тем, кто не знаком с особенностями производства электромобилей, очень сложно даже предположить, насколько непрост этот процесс. Создать рабочий прототип достаточно легко, а вот наладить конвейерную сборку уже невероятно сложно», – пояснил Илон Маск.

Глава Tesla отметил, что по таким же причинам пока задерживается серийный выпуск электрических грузовиков Semi. Частично решить этот вопрос поможет наращивание внутреннего производства батарей. При этом Илон Маск подчеркнул, что Tesla на данный момент также прикладывает все усилия, чтобы договориться о максимальных объемах закупок аккумуляторов у сторонних компаний-поставщиков.

Кроме того, Tesla ведет разработку массовой субкомпактной модели, которая получит две разные версии – для Европы и для Китая. На данный момент компания серийно производит полноразмерные электрокары Model S и Model X, а также компактные Model 3 и Model Y, на которые приходится большинство продаж бренда.

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