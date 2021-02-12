Volkswagen расширяет производство электромобилей ID.3

Компания Volkswagen начала серийное производство электромобилей Volkswagen ID.3 на территории Стеклянной мануфактуры в Дрездене. Это вторая площадка, на которой производится модель ID.3, и уже четвертое предприятие в мире, где выпускаются автомобили Volkswagen на базе модульной матрицы электрического привода (Modular Electric Drive – MEB), сообщает пресс-служба немецкой марки.

Как и при запуске производства e-Golf в 2017 году, Volkswagen ID.3 будет изготавливаться в одну смену с понедельника по пятницу. При этом недельный объем производства составит 35 автомобилей. В будущем количество автомобилей, передаваемых владельцам на Стеклянной мануфактуре, должно значительно увеличиться. Для этого на территории предприятия был организован второй пункт выдачи. Ожидается, что количество транспортных средств, передаваемых покупателям, вырастет с 1301 автомобиля в 2019 году до 3296 автомобилей в 2020 году, а в 2021 году планируется достигнуть отметки в 5 тыс. автомобилей. На 2022 год поставлена цель передать владельцам около 9,7 тыс. автомобилей.

Напомним, первые электромобили на базе MEB были произведены на заводе в Цвиккау. В конце 2020 года производство моделей на платформе MEB стартовало на площадках Антин и Фошань (Китай). Стеклянная мануфактура – уже четвертая мировая площадка, выпускающая электромобили Volkswagen на базе модульной матрицы электрического привода. Суммарная производственная мощность четырех заводов составляет более 900 тыс. автомобилей в год. Следующими под модели на базе MEB планируется преобразовать площадки в Эмдене, Ганновере и Чаттануге (США).

«Volkswagen продолжает активно расширять присутствие на рынке электромобилей. Для этого, помимо выпуска новых моделей с электрическим приводом, мы трансформируем глобальную производственную сеть. В Дрездене для производства электромобилей семейства ID. и платформы MEB проводится преобразование уже четвертой площадки Volkswagen. Одновременно с этим каждую неделю увеличиваются объемы производства на заводе электромобилей в Цвиккау и на двух наших заводах в Китае. Тем самым мы подтверждаем наши амбиции в отношении мирового лидерства в области электрической мобильности», – отметил член правления Volkswagen, ответственный за электрическую мобильность, Томас Ульбрих.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году марка Volkswagen Легковые автомобили выпустила девять новых электрических и гибридных моделей. Их доля продаж в Европе увеличилась до 12,4% от общего объема продаж марки, тогда как в 2019 году она составляла 2,3%. Самой популярной моделью стал Volkswagen ID.3 (всего было реализовано 56,5 тыс. автомобилей) – и это несмотря на то, что модель поступила в продажу в сентябре. За ним следуют e-Golf (было передано 41,3 тыс. автомобилей) и Passat GTE (24 тыс. автомобилей). Около 68,8 тыс. автомобилей ID.3 было заказано в 2020 году, и более 56,5 тыс. электромобилей уже доставлены клиентам.