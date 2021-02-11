KIA Rio в январе возглавила рейтинги в Москве и Санкт-Петербурге

В начале года жители Москвы и Санкт-Петербурга проявили редкое единодушие в своих автомобильных предпочтениях – для столичных рынков общим оказался не только лидер, но и вся первая тройка рейтинга. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования рынка новых легковых автомобилей по итогам января.

Так, в обоих мегаполисах бестселлером стала модель KIA Rio, которая в Москве разошлась тиражом 701, а в Санкт-Петербурге – 341 новый автомобиль. Следом идет компактный кроссовер Hyundai Creta с результатом 520 и 288 единиц соответственно. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Polo, владельцами которого в январе стали 452 москвича и 203 петербуржца.

В ТОП-5 авторынка Москвы также попали кроссовер Skoda Kodiaq и бизнес-седан Toyota Camry, объемы покупок которых составили 382 и 361 новый экземпляр соответственно. В Северной столице в первую пятерку вошли LADA Vesta (195 шт.) и Hyundai Solaris (181 шт.).

Как отмечают эксперты «АВТОСТАТ», по итогам января 2021 года столичный рынок новых автомобилей снизился на 7,3% и его объем достиг 12,8 тыс. единиц. В Санкт-Петербурге, напротив, отмечен рост рынка на 2,0% до 5,6 тыс. экземпляров.

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Фото: KIA