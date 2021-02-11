Lexus показал дизайн нового электрокара

Японский бренд Lexus опубликовал очередной тизер нового концепт-кара с полностью электрической силовой установкой. Премьера автомобиля, который должен дать представление о внешности будущих моделей японского бренда, состоится в 2021 году.

Как пишет портал Autonews.ru, на фотографии можно увидеть дверь багажного отделения с небольшим спойлером, узкими диодными фонарями, а также подсвечиваемую надпись «Lexus». Кроме того, характерной чертой будет Х-образная передняя часть и фронтальная оптика сложной формы.

Концепт-кар создадут на платформе e-TNGA – электрической модификации новой глобальной архитектуры Toyota. Он станет первым автомобилем Lexus, получившим принципиально новую систему полного привода Direct4 – с электромотором на каждом колесе.

В Lexus отметили, что система постоянно контролирует равномерное распределение тяги между передней и задней осью, а также обеспечивает тормозное усилие на все четыре колеса. Direct4 сможет адаптироваться как под конкретные дорожные условия, так и под стиль езды водителя. В качестве главных плюсов новой системы называют улучшенную управляемость и стабильность на дороге, а также низкий уровень шумов и вибраций.

Напомним, в ноябре 2019 года Lexus представил компактный кроссовер UX 300e, который стал первой моделью японского бренда с полностью электрической силовой установкой. Единственный электромотор мощностью 204 л.с. и комплект литий-ионных аккумуляторов емкостью 54,3 кВт/ч, которые позволяют проехать на одной зарядке до 400 км.