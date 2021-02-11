В России представлен новый Renault Duster

Компания Renault представила внедорожник Renault Duster нового поколения, который поступит в продажу в первом квартале 2021 года.

Передняя часть нового Renault Duster отличается четкими линиями и рельефными поверхностями, новой решеткой радиатора и фарами с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями. У нового Duster высокая поясная линия, ветровое стекло стало более пологим. Новые передние и задние бамперы сохранили узнаваемую форму серебристых пластиковых накладок и подобраны в тон боковым зеркалам и новым рейлингам с надписью Duster. Наконец, мощные рельефные колесные арки в новом поколении стали еще массивнее, а дополнительные расширители и боковые молдинги с надписью Duster еще сильнее подчеркивают внедорожный характер модели. Завершают образ автомобиля светодиодные габаритные огни запоминающегося дизайна, которые призваны стать визитной карточкой нового Duster.

Новый Renault Duster стал крупнее: его длина составляет 4341 мм (на 26 мм больше автомобиля предыдущего поколения), ширина – 1804 мм, высота – 1682 мм (с рейлингами). При этом колесная база была увеличена до 2676 мм, а по геометрической проходимости новый Renault Duster остается лидером в классе. Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, а углы въезда и съезда – 31 и 33 градуса соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце января московский завод Renault начал серийное производство нового Renault Duster, который появится на российском рынке в первом квартале 2021 года. В ходе подготовки к запуску модели предприятие модернизировало производство и реализовало такие проекты, как роботизированные сварка боковин кузова и гравировка VIN-номеров.

Напомним, внедорожник Renault Duster впервые встал на конвейер московского завода в 2012 году, с тех пор в России было продано более 450 тыс. автомобилей этой модели. Подавляющее большинство покупателей Renault Duster – 90% – выбирают версии с интеллектуальной системой полного привода ALL Mode-4x4-I, которая позволяет ездить в режиме 4х4 Lock на скорости до 80 км/ч. Также поклонники Duster предпочитают версии с механическими трансмиссиями – более 86%. Продолжает расти интерес покупателей к автомобилям с 1,5 dCi (109 л.с.) – сегодня они составляет уже 20%. Кроме того, более 65% клиентов выбирают Renault Duster в топовых комплектациях Drive и Drive Plus, оснащенных опциями для комфортных путешествий.

Какие модели Renault и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».