Новый Nissan Pathfinder будет поставляться в Россию по импорту

Внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения, который появится на российском рынке в конце 2021 года, будет поставляться в нашу страну по импорту. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе японской марки. Напомним, на сегодняшний день все представленные в России модели Nissan – кроссоверы Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano – производятся локально.

Дизайн нового Nissan Pathfinder отличают трехсекционная решетка радиатора V-motion, передние фары С-образной формы и обтекаемые линии крыши кузова. Полностью светодиодные фары включают в себя секцию дневных ходовых огней зауженной формы, а обтекаемый дизайн задней стойки позволяет применять комбинацию двух оттенков краски на кузове – такое решение предлагается на модели впервые. Широкие задние светодиодные фары отличаются меньшими размерами, чем у предыдущей. Дверь багажника с характерным угловатым дизайном напоминает очертания первых моделей Pathfinder, это сходство усиливается и крупной, матового хрома надписью Pathfinder.

На автомобиле установлен V-образный 6-цилиндровый двигатель с системой прямого впрыска объемом 3,5 л мощностью 284 л.с. и крутящим моментом 259 Нм, который сочетается с новой 9-ступенчатой АКПП. Полноприводные версии Pathfinder оснащены новой интеллектуальной системой полного привода с 7-позиционным селекторным переключателем с двумя режимами – Drive и Terrain.

Новый Nissan Pathfinder обладает показатели буксировочной мощностью до 3000 кг, что позволяет буксировать лодки, квадроциклы, автодома и прицепы. Система контроля заноса прицепа (Trailer Sway Control) входит в базовую комплектацию автомобиля.

Среди новинок интерьера Nissan Pathfinder стоит отметить новую электронную приборную панель с диагональю 12,3 дюйма, которую дополняет 10,8-дюймовый проекционный экран с отображением на лобовом стекле.

Впервые на 8-местном Pathfinder во втором ряду предусмотрена возможность складывания/смещения одного из сидений без какого-либо демонтажа креплений. Благодаря механизму EZ FLEX для второго ряда сидений предусмотрена возможность быстрого складывания/смещения одного из сидений одним нажатием на кнопку, что возможно как со стороны водителя, так и с пассажирской стороны. Третий ряд сидений складывается в пропорции 60/40, что обеспечивает возможность организации дополнительного пространства для перевозки грузов. В числе доступных опций салона регулируемое сиденье водителя с 10 положениями регулировки, климат-контроль передних сидений, система Tri-Zone Automatic Temperature Control для второго ряда.

Медиа-система NissanConnect с опцией Apple CarPlay и Android Auto входит в стандартную комплектацию на всех модификациях Pathfinder. Также представлена система NissanConnect с точкой доступа WiFi Hot Spot, порт для беспроводной зарядки для смартфонов, беспроводное подключение к Apple CarPlay, премиальная аудиосистема Bose с 13 динамиками, пакет сервисов NissanConnect Services на базе SiriusXM, навигационная система Nissan Door-to-Door Navigation, и интеллектуальная функция кругового обзора Intelligent Around View Monitor.

Впервые в Nissan Pathfinder представлена инновационная система автономного вождения ProPilot Assist, которая сочетает в себе функцию помощи при рулении и интеллектуальный круиз-контроль для управления разгоном, торможением и рулением как в условиях сильной загруженности трафиком, так и на свободной дороге.

В комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360 входят интеллектуальная система остановки перед препятствием с функцией обнаружения пешехода, функция контроля слепых зон, система предупреждения об объектах, двигающихся в поперечном направлении сзади, система предупреждения о выезде с полосы, система автоматического переключения света фар с дальнего на ближний. В стандартную комплектацию входят 10 подушек безопасности.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».