ТОП-10 самых продаваемых автомобилей китайских марок в 2020 году

По итогам 2020 года в России было продано 57,2 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных АЕБ, это на 43% больше, чем в 2019 году.

Первое место по популярности занимает Geely Atlas, продажи которого в прошлом году составили 7,3 тысячи автомобилей. Это на 3% меньше, чем в 2019 году. Следом идет кроссовер Haval F7 с двукратным ростом продаж (+111%) и результатом 6,8 тысяч проданных экземпляров. Замкнул тройку лидеров Chery Tiggo 4, чей объем рынка в прошлом году увеличился почти втрое (+190%) и достиг 5,7 тысяч единиц.

В ТОП-10 бестселлеров на рынке китайских автомобилей также вошли Geely Coolray (5,6 тыс. шт.), Haval F7x (4,4 тыс. шт.), Changan CS35Plus (3,4 тыс. шт.), Haval H5 (2,4 тыс. шт.), Chery Tiggo 7 Pro (2,1 тыс. шт.), Haval H6 (2,1 тыс. шт.) и Chery Tiggo 8 (2,1 тыс. шт.).

Какие перспективы у китайских марок в России в 2021 году? Этот вопрос в числе многих других будет рассмотрен в ходе XI ежегодного форума автомобильного бизнеса «ForAuto-2021» (подробности и регистрация – здесь).