Новая Skoda Octavia получит длиннобазную версию в Китае

Лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения, представленный еще в 2019 году, готовится выйти на рынок Китая. Там у него появится новая версия с растянутой колесной базой, снимки которой появились в базе Минпромторга КНР.

Как пишет портал «Дром.ру», первая в истории «Октавии» длиннобазная версия получит название Octavia Pro. Страна сбыта выбрана не случайно: в Китае пользуются популярностью «растянутые» версии различных автомобилей. Только в прошлом году специально для китайского рынка удлинили Toyota Corolla, KIA K5, Hyundai Sonata, Audi A7 и Mercedes-Benz E-Class.

Что касается Octavia Pro, то ее база по сравнению со стандартным лифтбеком увеличена на 44 мм до 2730 мм, а общая длина – на 64 мм до 4753 мм. Длинная база обеспечила дополнительное пространство за спинками передних сидений.

Однако отличия кроются не только в расстоянии между осями. Лифтбек с приставкой Pro также обзавелся передним бампером от «заряженной» версии RS и получил слегка измененный рисунок фонарей.

Лифтбеку в Китае достанется 1,4-литровый турбированный мотор TSI мощностью 150 л.с., работающий в тандеме с 7-диапазонной роботизированной коробкой DSG. Сборку «Октавии» наладят на совместном предприятии SAIC-VW.

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